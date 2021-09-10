مصلحة النقل البري وإدارة المرور تبحثان الحمولات الزائدة للشاحنات على الطرق العامة وضبط المخالفين

طرابلس 10 سبتمبر 2021 (وال)- عقد بديوان مصلحة النقل البري الخميس، اجتماعًا موسعًا ضم مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص عميد “الصديق الشيباني”، ورئيس مصلحة النقل البري، ورئيس مصلحة الطرق والجسور، ومدير إدارة البحوث والدراسات بوزارة الموارد المائية، بحضور عدد من مديري الإدارات والمختصين بالجهات المذكورة.

وتم خلال الاجتماع؛ مناقشة العديد من المواضيع من ضمنها الحمولات الزائدة للشاحنات على الطرق العامة، وتوزيع الموازين للضبط الشاحنات المخالفة..

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة توحيد الجهود، والاتفاق على تشكيل ثلاث لجان فنية مشتركة من المختصين؛ بكل من مصلحة النقل البري، والإدارة العامة للمرور، ومصلحة الطرق والجسور، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ووزارة الموارد المائية لتحديد النقاط السوداء، واقتراح معالجتها والجهة المسؤولة عن المعالجة، بما يخدم الصالح العام . (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال