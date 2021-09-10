الوطنية للنفط تعلن إستئناف التصدير من مينائي السدرة ورأس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إستئناف عمليات تصدير الخام اليوم الجمعة بكل من مينائي السدرة ورأس لانوف، وذلك بعد توقفها ليوم واحد إثر قيام مجموعات ليس لها أي كيان قانوني بإصدار بيانات إعلامية مضللة والتغرير بمجموعة من الشباب واستغلالهم.

وكذلك بالرغم من تأخر الشحن إلا أنه لم يتم تخفيض الإنتاج ولقد قامت القيادة العامة باستعادة الأمن في المينائين في موقف وطني يحسب لها.

كما صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لقد ظلت المؤسسة منذ ثورة فبراير 2011 الحارس الأمين للثروة النفطية الليبية وصخرة صماء تتحطم عليها أمواج الطامحين والفاسدين ومن الواضح أن الولاء والتفاني للوطن عند البعض هو مجرد كلمات يرددونها ولكن يؤلمني ويغضبني هذه المرة أن أرى مسؤول ليبي يخطط وآخر يشارك في إغلاق الموانئ لأغراض ومصالح ضيقة لاتخدم المصالح الوطنية الليبية .”

وأضاف بالقول : “لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض البصر عن الممارسات التي تقوِّض أسس العمل العام وتشعل الفتنة داخله و لن نرضى أبدا بتسييس المؤسسة الوطنية للنفط واستخدامها كورقة مساومة من قبل بعض السياسيين والنافذين لتحقيق مصالح وأجندات غير وطنية.

حيث أن محاسبة الأيدي الخفية خلف تلك الأحداث لا يقل أهمية عن محاسبة المحرضين والمنفذين لتلك الأعمال، كما نطالب سلطات انفاذ القانون بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي الحقائق وإتخاذ ما يلزم لتقديمهم للعدالة.

وفي الختام أكد على أن المناطق المجاورة لمناطق العمليات النفطية بحاجة لعناية خاصة واهتمام من قبل الدولة وطالما حاولت المؤسسة الوطنية للنفط القيام بدورها في جانب المسؤولية الاجتماعية في ظل الميزانيات المتوفرة لديها ، كما أن خلق الوظائف والفرص الاقتصادية هي من الأولويات التي يجب التركيز عليها لتحقيق الاستقرار في عموم البلاد.”

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