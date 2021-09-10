وزير الإسكان يبحث العراقيل والمشاكل التي تُواجه بلدية سرت

سرت 10 سبتمبر 2021 ( وال)- عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبو بكر الغاوي “، اجتماعًا مع عميد بلدية سرت مختار لمعداني”، بحضور عضو المجلس ورئيس لجنة متابعة ملف المرافق والبنية التحتية.

وأفاد عميد بلدية سرت – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية – أن الاجتماع خصص لدارسة العراقيل والمشاكل التي تُواجه البلدية، وملف التعويضات الخاص بأهل المدينة .

من جانبه، أكد وزير الإسكان والتعمير اهتمامه البالغ بهذا الملف، وإصدار توجيهاته للجنة التعويضات بالوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف القيمة المتبقية من التعويضات. (وال)

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