اقتصاد

وزير الإسكان يبحث العراقيل والمشاكل التي تُواجه بلدية سرت

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سرت 10 سبتمبر 2021 ( وال)- عقد  وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية  ” أبو بكر الغاوي “،  اجتماعًا مع  عميد بلدية سرت مختار لمعداني”، بحضور عضو المجلس ورئيس لجنة متابعة ملف المرافق والبنية التحتية.

وأفاد عميد بلدية سرت – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية – أن  الاجتماع خصص لدارسة العراقيل والمشاكل التي تُواجه البلدية، وملف التعويضات الخاص بأهل المدينة   .

من جانبه، أكد وزير الإسكان والتعمير اهتمامه البالغ بهذا الملف، وإصدار توجيهاته للجنة التعويضات بالوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف القيمة المتبقية من التعويضات. (وال)

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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