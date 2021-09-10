بالتفاصيل: مصرف الأمان يعلن عن شراكته مع شركة ماستر كارد بتوفير منصة للتسوق والتجارة الإلكترونية

أعلن مصرف الأمان عن شراكته مع شركة ماستركارد العالمية بتوفير منصة للتسوق و التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت عن طريق المنظومة الرقمية الجديدة MPGS MASTERCARD PAYMENT GATEWAY MULTI-SERVICES وهي المنظومة الاولى من نوعها في ليبيا التي تمكن من استعمال وسائل الدفع الالكتروني المحلية و الدولية وفقاً لمعايير و مواصفات السلامة العالمية الحديثة.

وبحسب المصرف فتمكن منظومة MPGS التجار من توفير خدمة الدفع الإلكتروني عن بُعد و ذلك بقبول البطاقات المحلية و الدولية (فيزا و ماستركارد) كما ستمكن قريبا مستعمليها من التعامل مع المحافظ الدولية الالكترونية E-WALLETS مثل Paypall و Masterpass.

وقال المصرف: حالياً خدمة MPGS متوفرة للتجار الذين لديهم مواقع ويب و لاحقا ستكون متوفرة لجميع التجار الذين يقومون بتسويق مختلف منتجاتهم عن طريق صفحات الفيسبوك كما توفر منظومة MPGS للتجار إمكانية تتبع و مراقبة عمليات الدفع الالكتروني بطريقة مباشرة وحينية.

‏‎وقال المصرف:للاشتراك في منظومة ال MPGS لتوفير خدمة الدفع الالكتروني عن بعد يرجى ارسال المعلومات التالية على البريد الالكتروني:

‏‎1-اسم الجهة او المؤسسة .

‏‎2- الموقع الالكتروني (الويب سايت)

‏‎3- رقم الهاتف .

‏‎4- العنوان .

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