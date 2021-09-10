الوطنية للنفط تعلن استئناف التصدير من مينائي السدرة ورأس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف التصدير من مينائي السدرة ورأس لانوف بعد توقف دام 24 ساعة على إثر قيام من سمتهم مجموعات ليس لها أي كيان قانوني بإصدار بيانات إعلامية مضللة والتغرير بمجموعة من الشباب واستغلالهم.

واتهم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله مسؤولين ليبيين بالتخطيط والمشاركة في إغلاق الموانئ لأغراض ومصالح ضيقة ، وقال إنهم لن يقبلوا بتسييس المؤسسة واستخدامها كورقة مساومة من قبل بعض السياسيين والنافذين لتحقيق مصالح وأجندات غير وطنية وفق تعبيره.

وأضاف صنع الله أن محاسبة الأيدي الخفية خلف تلك الأحداث لا يقل أهمية عن محاسبة المحرضين والمنفذين لتلك الأعمال، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقصي الحقائق وتقديم الجناة للعدالة.

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