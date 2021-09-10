اقتصاد

وزارة المالية.. الاستمرار في دراسة ميزانية عام 2022

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة المالية استمرار مناقشة الميزانيات المقترحة من الجهات الإدارية العامة والممولة من خزانة الدولة عن العام 2022 وأوضحت بأن الدراسة المبكرة للمقترحات من قبل اللجنة المالية من شأنها تحديد الاحتياجات وأولويات الإنفاق في إطار تنفيد خطة ترشيد الصرف وتطبيقاً للتشريعات النافذة.

وكان وزير المالية خالد المبروك قد طالب في منشور أصدره في يوليو الماضي الجهات العامة بتقديم تقديراتها لميزانية عام 2022 على أن تشمل التقديرات الباب الأول والثاني والرابع وذلك وفقا لأحكام القانون والنظام المالي للدولة وتم استثناء الباب الثالث المخصص للتنمية.

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قناة 218 الليبية

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