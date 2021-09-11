الزناتي يقوم بتوقيع اتفاقية تعاون الصحي مع نظيره المالطي

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” بتوقيع اتفاقية تعاون الصحي بين البلدين مع نظيره المالطي “كريس فيرن”.

حيث شملت الاتفاقية على تدريب عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة، وكذلك إرسال المرضى الليبيين للعلاج بالمستشفيات المالطية للعلاج في تخصصات الأورام والأطفال والعظام والأعصاب. ‏

وكذلك شملت التعاون في مجال إدارة المستشفيات والمراكز الصحية في ليبيا، وهذا بهدف توطين العلاج بالداخل، وأيضاً الاتفاق على قدوم عدد من الاستشاريين المالطيين لطرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها والعديد من المدن الليبية لإجراء بعض عمليات جراحية معقدة.

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