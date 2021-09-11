شركة البريقة تنوي التعاقد لنقل الوقود للجنوب

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن نيتها التعاقد مع شركات نقل للمنتجات النفطية وأصحاب النقل الخاص؛ لتعزيز عملياتها في مدينة مصراتة؛ امتدادًا للقربولي غربًا والمنطقة الجنوبية.

وقالت الشركة، في بيانٍ نُشر عبر منصاتها الرسمية، إن عمليات النقل تشمل “البنزين والديزل والغاز السائل وزيت الوقود الثقيل”، وفقًا للوائح التنظيمية وشروط هيئة السلامة الوطنية.

وتوقفت شركة البريقة، قبل أشهر، عن إرسال الوقود إلى مناطق الجنوب من مستودعاتها في مدينة مصراتة؛ بسبب الاعتداءات على بعض السائقين في مناطق متفرقة جنوب ليبيا، حيث نتج عنها فقدان شاحنات وسرقة ملايين اللترات من وقود السيارات بنوعيه “بنزين وديزل” .

تجدر الإشارة إلى أن المجلس البلدي بمصراتة قد أصدر بيانًا أعلن فيه إيقاف إمدادات الوقود بأنواعها إلى مدن الجنوب؛ الأمر الذي حدا بنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، إلى التدخل من أجل حلّ هذه المعضلة، والعمل على تأمين قوافل نقل الوقود.

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