خاص..المركزي يكشف أن السيولة المرسلة إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية بلغت 520 مليون ..ويوضح قيمة المستهدف إرساله قبل نهاية سبتمبر

كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية بأن الشحنة التي وصلت اليوم إلى مطار بنينا والتي تم إرسالها من المصرف المركزي بطرابلس تأتي استكمالاً لاحتياجات فروع المصارف بالمنطقة الشرقية ، حيث وصل المبلغ المرسل خلال الأسبوعين الماضيين قيمة 520 مليون دينار.

كما كشف عن وصول شحنة سيولة هذه اللحظات لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس خصص منها 80 مليون لفروع مصرف الجمهورية و 20 مليون لفروع مصرف شمال افريقيا .

وأكد المصرف المركزي استمراره في ارسال شحنات اضافية خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم إلى حين استكمال احتياجات المصارف بشكل كلي وبما يمكنها من توفير السيولة بشكل يومي ومنتظم ، مضيفاً بأن المستهدف مليار قبل نهاية سبتمبر .

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