“المركزي” ينشر بيانات ” اعتمادات التوريد” لسبتمبر الحالي

نشر مصرف ليبيا المركزي بياناتٍ حول الاعتمادات الممنوحة للشركات وأصحاب الأعمال؛ بهدف توريد سلع خلال الفترة ما بين 2 و 8 من شهر سبتمبر الجاري.

وأظهرت البيانات منح أكثر من 350 اعتمادًا لتوريد سلع غذائية متنوعة، بينها مواد غذائية أساسية ولحوم وادوية ومعدات طبية، بالإضافة إلى مواد بناء وحديد.

يُشار إلى أن نشر هذه البيانات من قبل “المركزي”؛ يأتي تنفيذًا لمنشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد، الصادرة في سبتمبر 2020، وعملاً بمقتضيات الشفافية.

وتستورد ليبيا 85٪من حاجتها الاستهلاكية، فيما تغطي الصناعة المحلية 15٪ فقط من الطلب في السوق المحلية.

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