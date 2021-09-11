النائب العام يبحث مع حماية الطاقة الكهربائية مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة مكونات شبكة الإمدادات الكهربائية

التقى النائب العام ” الصديق الصور” مع رئيس إدارة حماية الطاقة الكهربائية ومدير مديرية أمن جنزور ورئيس جهاز الأمن المركزي فرع جنزور .

تناول اللقاء مناقشة بعض التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة العامة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة مكونات شبكة الإمدادات الكهربائية، وكذلك وقائع الحاق الضرر بالمصلحة العامة نتيجة منع الجناة لمستخدمي الشركة العامة للكهرباء من الالتزام بواجب تنفيذ برنامج طرح الأحمال وفق الخطة التشغيلية الموضوعة دون إنهيار الشبكة الكهربائية .

ومن جهته أكد النائب العام على أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه أظهرت بشكل جلي احتجاب إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها الضبطي المتصل بواجب إثبات الوقائع المجرمة وملاحقة مرتكبيها ،، وكذلك عدم قيام عناصرها بواجب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحد من تنمي ظاهرة التعدي على المنقولات المملوكة للشركة العامة للكهرباء دون أن يكون هناك مبرر يجيز الإمتناع المطلق عن ممارسة الاختصاص النوعي المقرر لهم في هذا الشأن .

كما أكد ايضاً على أنه قد سبق له مطالبة الجهات الأمنية والعسكرية بتقديم الدعم الكامل لإدارة حماية الطاقة الكهربائية ومساعدتها على القيام بأعمالها نظرا لارتفاع مؤشر الاعتداءات على ممتلكات الشركة العامة للكهرباء وعرقلة سير العمل بها.

وفي الختام اللقاء ناقش المجتمعون الخطة الأمنية الموضوعة لضبط وإحضار أعضاء عصائب الإجرام الذين اقترفوا الأفعال موضوع الملاحقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية