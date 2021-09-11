اقتصاد

تونس .. مخاوف من تقليد سلع غذائية تصدر إلى ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال نبيل العيادي عضو الغرفة التجارية بالجملة في تونس خلال تصريح خاص لقناة 218 إن دخول أسماء سلع تموينية تونسية إلى السوق الليبية تحت مسمى “صناعي تركي” يعد تهديد صريح للصناعة التركية.

وأضاف العيادي في تصريحه بأن الإجراءات التونسية الليبية التجارية تركت فراغاً قامت الشركات التركية باستغلاله عقب إغلاق الحدود بين البلدين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأشار عضو الغرفة التجارية بالجملة إلى أن هناك مخاوف من تمرير بعض الصناعات إلى السوق التونسية بطريقة غير قانونية ما سيؤثر على الإنتاج المحلي ونوعية المواد، الأمر الذي سيحدث فجوة بين المستهلك والمنتج فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي ستعقبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك