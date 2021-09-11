مرسى الحريقة.. استمرار وقف عمليات تصدير النفط

أفاد مراسل قنوات 218 في مدينة طبرق باستمرار وقف عمليات التصدير من مرسى الحريقة النفطي، الذي تُشغّله وتُشرف عليه شركة الخليج العربي للنفط، تزامناً مع وجود ناقلة في منطقة المخطاف.

المصدر ذاته أضاف أن عمليات التصدير مازالت مُعطّلة منذ نحو ستة أيام، بسبب دخول المعتصمين لمنطقة الرسو للناقلات، مطالبين بتعيينات للخريجين والباحثين عن العمل في مجال النفط والطاقة.

وكانت قد عادت يوم الجمعة عمليات التصدير من ميناءي السدرة وراس لانوف بعد يوم من وقف عمليات التصدير، عقب تعطلها الخميس بسبب معتصمين يطالبون بتغيير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وتعيين الباحثين عن العمل وتحسين أوضاع الخريجين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية