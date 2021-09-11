النائب العام يناقش مع جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب سير إجراءات تسوية أوضاع المتهمين بارتكاب جرائم الإنضمام إلى التنظيمات المحظورة

عقد النائب العام ” الصديق الصور” اجتماعاً، مع رئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وبحضور مدير مكتب النائب العام وأعضاء إدارة الشؤون الأمنية بالجهاز ووكيل النيابة العامة الموكل له متابعة إجراءات الجهة الضبطية .

تناول الاجتماع مناقشة سير إجراءات تسوية أوضاع المتهمين بارتكاب جرائم الإنضمام إلى التنظيمات المحظورة، وكذلك الانخراط في أعمال مجموعات الجريمة المنظمة والقتل والحرابة، بالإضافة إلى ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال واختلاس الأموال العامة .

حيث كشفت الإجراءات المتخذة منذ تاريخ 2021/6/1 وحتى تاريخ 2021/8/31 عن إخلاء سبيل (105 ) شخص تمايز الأمر بشأنهم مابين تنفيذ أوامر صادرة بالإفراج عن بعضهم وبين تسريح من تجاوزت مدة إيقافهم مدة العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة من قبلهم وفق النموذج القانوني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية