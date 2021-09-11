“أكسفورد” .. خسارة محتملة لشركات الكهرباء الأوروبية قيمتها 135مليار دولار

كشفت دراسة حديثةٌ أعدتها جامعة أكسفورد وبالتعاون مع كلية كورك، أن شركات الكهرباء الأوروبية ستعاني من أعباء الديون إذا عجزت عن اتخاذ إجراءات عملية للوصول إلى مستوى الحياد المناخي بحلول منتصف القرن الحالي.

وفي هذا الصدد يسعى الاتحاد الأوروبي لتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 م، بهدف السيطرة على ارتفاع الحرارة والتخفيف من حدة تغير المناخ.

كما أكدت الدراسة أن شركات الكهرباء تواجه خسائر كبيرة في التدفقات النقدية ستبلغ نحو 114 مليار يورو بحلول عام 2040، وذلك بسبب أصول يتعذر بيعها أو تسييلها، إذا لم تغلق مصانعها كثيفة إنتاج الكربون قبل ذلك التاريخ… وفقًا للدراسة.

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