تونس.. طرح مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من القمح

طرح ديوان الحبوب التونسي مناقصة عالمية، لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين اللين.

وبحسب تصريحات صُحفية، الديوان طرح أيضًا 100 ألف طن من علف الشعير، كما أنه حدد يوم أمس الجمعة موعدًا نهائيًا لتقديم عروض الأسعار في المناقصة.

هذا ويعدُ القمح والشعير مطلوبين للشحن في الفترة من أول أكتوبر وحتى 15 نوفمبر للعام الجاري، موزعات على 4 شحنات لكل منهما زنة الواحدة 25 ألف طن.

وفي سياق منفصل أظهرت بيانات حكومية تونسية، انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد بشكل طفيف.

وأكدت البيانات أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 6:2 % خلال شهر أغسطس، من أصل 6:4 % خلال شهر يوليو.

