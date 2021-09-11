مصدر لـ”218″: عمليات التصدير بميناء الحريقة لا تزال متوقفة

أفاد مراسل “218” في مدينة طبرق، باستمرار وقف عمليات التصدير من ميناء الحريقة النفطي، المُشغَّل من قِبل شركة الخليج العربي للنفط، تزامناً مع وجود ناقلة في منطقة المخطاف.

وعلمت “218”، من مصادرها، أن عمليات التصدير ما تزال متوقفة، منذ قرابة ستة أيام، إثر دخول المعتصمين لمنطقة الرسو للناقلات، على خلفية الاحتجاج والمطالبة بتعيينات للخريجين والباحثين عن العمل في مجال النفط والطاقة.

وكانت عمليات التصدير من ميناءي السدرة ورأس لانوف، قد عادت أمس الجمعة، بعد يوم من وقف عمليات التصدير، بسبب معتصمين طالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وتعيين الباحثين عن العمل وتحسين أوضاع الخريجين.

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