شركة البريقة تنوي التعاقد مع شركات نقل للمنتجات النفطية

طرابلس 11 سبتمبر 2021 (وال)- أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن رغبتها في التعاقد مع أصحاب شركات نقل المنتجات النفطية الخاصة، وأصحاب النقل الخاص؛ لتعزيز عملياتها في مدينة مصراتة؛ امتدادًا للقربولي غربًا والمنطقة الجنوبية.

وقالت الشركة – في بيانٍ نُشر عبر منصاتها الرسمية – إن عمليات النقل تشمل ” البنزين والديزل والغاز السائل وزيت الوقود الثقيل ” وفقًا للوائح التنظيمية وشروط هيئة السلامة الوطنية.

ودعت الشركة في بيان لها شركات النقل المتخصصة واصحاب المركبات الخاصة المتحصلة على تصاريح هيئة السلامة الوطنية، بالإضافة للاشتراطات والتراخيص المرورية الأخرى الراغبين في ذلك؛ التقدم بطلباتهم لمدير منطقة عمليات مصراتة بمستودع الشركة، ومدير مكتب العقود والتوثيق بالمقر الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط طرابلس لإبرام وتوقيع العقود.

وتوقفت شركة البريقة، قبل أشهر، عن إرسال الوقود إلى مناطق الجنوب من مستودعاتها في مدينة مصراتة؛ بسبب الاعتداءات على بعض السائقين في مناطق متفرقة جنوب ليبيا، حيث نتج عنها فقدان شاحنات وسرقة ملايين اللترات من وقود السيارات بنوعيه ” بنزين وديزل”. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال