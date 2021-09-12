مراقبة الصناعة بنغازي تختتم لقاء عمل حول (دور وسائل التواصل الاجتماعي في تمييز عمل المؤسسات)

بنغازي 12 سبتمبر 2021 (وال) _ اختتم قسم التدريب و التطوير بمراقبة الصناعة بنغازي لقاء عمل بعنوان (دور وسائل التواصل الاجتماعي في تمييز عمل المؤسسات)، باستضافة شركة simple digital، و رعاية شركة الأصيل للمياه.

هذا و استهدف اللقاء عدد من مسؤولي التدريب بالقطاع العام الواقع في نطاق بلدية بنغازي.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي نُفذت برعاية تنسيقية مسؤولي التدريب، و التي تضم أكثر من ثلاثين مسؤول تدريب بعدة مؤسسات مختلفة. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

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