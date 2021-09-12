«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 12 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 12 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5147 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3336 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2479 دينار، والليرة التركية 0.5329 دينار، والدولار الكندي 3.5571 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2037 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2292 دينار، والدينار التونسي 1.6186 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5055 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 12 سبتمبر 2021: