وزير الاقتصاد يسمح بتوريد السيارات التي يفوق عمرها 10سنوات

سمح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة محمد الحويج بالإفراج عن السيارات المستوردة الموجودة في كافة الموانئ التي يفوق عمرها 10سنوات

وفي الكتاب الذي وجهه الحويج إلى مدير مصلحة الجمارك فإن القرار سيسري حتى آخر العام الحالي وذلك بالمخالفة للمادة رقم 3 من القرار الصادر في وقت سابق من العام الجاري الذي ينظم استيراد السيارات وفقا للضوابط والشروط المحددة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت قرارا في وقت سابق من هذا العام يمنع توريد السيارات التي تجاوز عمرها 10سنوات من كافة الأسواق، دون سابق إنذار، ما تسبب بربكة في كافة الموانئ نتج عنها تكدس السيارات بالآلاف في الكثير من المنافذ البحرية.

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