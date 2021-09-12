بسقف بين 1000 و4000.. المصارف التجارية تبدأ توزيع السيولة

باشر عدد من فروع المصارف التجارية اليوم الأحد بتوزيع السيولة النقدية على عملائها بعدما أرسل مصرف ليبيا المركزي نهاية الأسبوع الماضي سيولة نقدية لإدارات فروع المصارف.

وبدأت فروع مصرف الجمهورية في بنغازي في توزيع السيولة النقدية على عملائها بسقوف سحب تراوحت بين 1000 و2000 دينار لكل فرد.

وشرع فرع مصرف الجمهورية في مدينة الظهرة بتوزيع سيولة نقدية بسقف سحب قدره 2000 دينار وهي القيمة ذاتها التي حددتها إدارة فرع شارع الصريم.

من جهته باشر فرع المصرف التجاري الوطني سوق الثلاثاء في طرابلس بتغطية طلب الحصول على السيولة للعملاء بسقف سحب حددته الإدارة عند 4000 دينار للشخص.

وأعلنت إدارة فرع مصرف الوحدة زليتن عن توفر سيولة النقدية للعملاء بسقف سحب حدد عند 300 دينار أسبوعيا فيما يمكن الحصول على الأموال عبر آلة السحب atm بمقدار 1000 دينار شهريا.

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