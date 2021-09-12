وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن مؤسسة النفط: تفاقم أزمة النفط في ليبيا حيث تجاوزت الخسائر 3 مليارات دولار

ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن المؤسسة الوطنية للنفط أن أزمة النفط في ليبيا تتعمق حيث تسبب الحصار المفروض على حقول النفط في البلاد في خسائر تزيد عن 3 مليارات دولار .

وأضافت المؤسسة إن الإنتاج قد انخفض إلى 97500 برميل في اليوم وحذرت من نقص الوقود الذي يلوح في الأفق نظرا لعدم قدرة الحكومة على دفع ثمن الواردات.

وبحسب الوكالة فيُظهر البيان الشهري للمصرف المركزي ، الذي نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أنه يواصل دفع دعم الوقود ويحتفظ بمليارات الدولارات من الاحتياطيات النقد الأجنبي لكن منذ يناير ، حجبت رواتب موظفي الخدمة المدنية وألغت التمويل لمشاريع التنمية بسبب الحصار وهبوط أسعار النفط.

وقالت الوكالة: بينما يتزايد الضغط على الاقتصاد الليبي، حيث يأتي انخفاض إنتاج النفط في البلاد في وقت مناسب للسوق العالمية ، مما يساعد على تعويض انخفاض الطلب من جائحة فيروس كورونا وتجنب أعضاء أوبك تخفيضات إنتاج أكبر لدعم الأسعار.

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