وزير النفط السوري يؤكد جاهزية خط نقل الغاز من مصر إلى لبنان

أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، إتمام أعمال الصيانة لخط الغاز العربي داخل سوريا، تحضيرا لنقل الغاز المصري عبره إلى لبنان، منوها بأن سوريا ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها.

وأشار طعمة في حديث لوكالة الأنباء السورية سانا، إلى أن أعمال الصيانة للخط شملت جزءا من الشبكة الداخلية تضرر خلال الحرب، إذ قامت مجموعات إرهابية بسرقة تجهيزات محطات الصمامات المقطعية الثلاث من جهة الحدود الأردنية، لافتا إلى أن عمليات إصلاحه كلفت مليارات الليرات السورية.

وأوضح الوزير السوري بأنه بموجب الاتفاقية الموقعة بين سوريا ومصر عام 2000 والتي انضم إليها الأردن عام 2001، يقع على عاتق كل بلد إنشاء جزء من خط الغاز العربي الواقع ضمن أراضيه، وتخضع أعمال الصيانة لنفس هذا المبدأ، مضيفا أن الاتفاقية تقضي بأن يتم دفع أجور نقل الغاز المصري عبر الأراضي السورية إلى لبنان إما نقدا أو كميات معادلة من الغاز وهذا ما كان يحدث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية