أكاديمية هيمفا تقوم بإطلاق برنامج تحت عنوان “مدرب محترف”

أعلنت أكاديمية هيمفا للأعمال إطلاق دورة مجانية في مجال إعداد المدربين تحت عنوان ” برنامج مدرب محترف”، وكذلك منح شهادة دولية في مجال التدريب، كما تهدف الدورة إلى تحسين مهارات الدارسين حتى يتحصلوا على شهادة دولية.

حيث يشمل البرنامج التدريبي ثلاث مراحل المرحلة الأولى تدريب مكثف لمدة 5 أيام بمعدل “30 ساعة” يتعرف من خلالها المتدرب على أساسيات التدريب بشكل عام، وكذلك المرحلة الثانية تدريب افتراضي وتفاعلي لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة وتأتي في حال اجتياز المراحل السابقة حيث يتم تأهيل المدربين دولياً .

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