متابعة المخابز: شحنات القمح تصل ليبيا مطلع أكتوبر المقبل

أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبوعزة، في تصريح خاص لـ”218″، تعاقد وزارة الاقتصاد والتجارة، على استيراد 100 ألف طن من القمح لإنتاج الدقيق من المتوقع وصولها إلى ليبيا، مطلع أكتوبر المقبل.

وقال أبوعزة: إنَّ الشحنات ستقسم بالمناصفة بين ميناءي الخمس وطرابلس لضمان تمرير الكميات على المطاحن المخصصة لها موضحا بأن وزارة الاقتصاد اتخذت الخطوة لتعزيز احتياطاتها وتقليص السعر في السوق المحلية، إذ تتراوح الأسعار للقنطار من الدقيق بالجودة الممتازة بين 205 و 215 دينارا للقنطار

َوأشار رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، إلى أن أصحاب المخابز باتو في حيرة من أمرهم بين المسؤولية الاجتماعية وتقديم الخدمة للمواطنين، والخسائر التي ما زالت تلحق بهم، تزامنا مع ارتفاع التكلفة وعجز وزارة الاقتصاد عن السيطرة على أسعار الدقيق، واصفًا القطاع الخاص بالمسيطر عليها.

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