“أوبك” توقعات بانخفاض الطلب على الخام في 2022

تستعد منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” لخفض توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط، خلال عام 2022.

وبحسب تصريحات صحفية، فإن المنظمة كبحت توقعاتها بسبب ازدياد انتشار سلالات فيروس كورونا، وتأثيرها لاستهلاك الوقود في العالم.

وكانت منظمة أوبك بلس، قد توقعت في وقت سابق من بداية الشهر الجاري، انتعاشة في زيادة الطلب على الخام خلال العام المقبل إلى 4 ملايين و 200 ألف برميل يومياً، أي بارتفاع من 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام.

الجدير بالذكر أن منظمة أوبك توقعت في مطلع عام 2021 ارتفاع الطلب على النفط، بمقدار 5.95 مليون برميل يومياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية