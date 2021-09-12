البنك الدولي “يشيد” بالجهود المصرية بالاستثمار في التكنولوجيا

أشاد البنك الدولي بجهود مصر التي وصفها بالحثيثة، والتي مكّنتها من التغلب على جائحة كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة عليها.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت ضمن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، حيث أكدت المدير الإقليمي للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي “كيكو ميوا”، على أهمية الدور الذي قامت به مصر من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الذي جعلها تعبر الأزمة وتُحوّل التحديات إلى فرص، حسب وصفها.

وركّز منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي على الجهود المصرية، ودورها في التنمية، من خلال مبادرة حياة كريمة وغيرها من المشروعات.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر هالة السعيد، أن بلادها تسعى إلى شراكة شاملة مع الأمم المتحدة لدعم جهود معالجة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

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