اجتماع الجمعية العمومية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي المساهمة ( ناجيكو )

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والجمعية العمومية “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد، مع رئيس لجنة الإدارة بشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي ( ناجيكو) “الدوكالي سالم”

تناول الاجتماع مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2012-2013، حيث قام المراجع الخارجي بسرد تقريره المتعلّق بالميزانية العامة للشركة للسنتين المنتهيتين 2012-2013، كما تم التطرق إلى زيادة رأس مال الشركة، وشطب الأصول المفقودة.

وفى ختام الاجتماع وبعد التداول قررت الجمعية العمومية اعتماد الحسابات الختامية للشركة عن السنوات المذكورة، مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات المراجع الخارجي بالخصوص.

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