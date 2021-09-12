“الكبير” و وزير المالية يناقشان ملف الديون العلاجية بالخارج

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رفقة وزير المالية خالد المبروك الديون الصحية المتراكمة على الدولة الليبية في الخارج وآلية سدادها والضوابط المنظمة لها.

وبحسب البيان الصادر عن “المركزي”- الأحد في طرابلس- ناقش الطرفان ملفات مصاحبة بينها إيجاد الية تناسب السياسة المالية والنقدية للدولة لما لها من تأثير على الحياة الاقتصادية في ليبيا.

وشارك وزير المالية خالد المبروك -صباح الأحد- في اجتماع رئاسة الوزارء السادس برئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ناقش خلاله ملفات الكهرباء والإنشاءات وتوفير الخدمات إلى جانب ملاحظات أعضاء مجلس النواب حول مقترح الميزانية العامة للعام 2021 إلى جانب تأثيرات الجفاف على المزارعين.

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