صنع الله يستعرض مشاريع المؤسسة في مناطق الجنوب

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ، اليوم الأحد، اجتماعاً مع النائبة فاطمة أبوسعدة، سبها ، والنائبة نعيمة دلف، زليتن، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.
تم خلاله بحث حزمة من المواضيع التي تهم المناطق التي تمثلها النائبتان وعدد من المواضيع الأخرى التي تهم الشأن العام ، حيث استعرضت النائبة فاطمة أبوسعدة، جملة من الصعوبات والمختنقات التي تعاني منها مناطق الجنوب، متمثلة في نقص الوقود وغاز الطهي وآخر المستجدات بخصوص مصفاة الجنوب ووحدة استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة ، إضافة إلى سوء أوضاع البنية التحتية بمدينة سبها ، وكذلك الجهود المبذولة في اتجاه المصالحة وبالأخص مدينة مرزق.
ومن جانبه استعرض صنع الله، مشاريع المؤسسة الوطنية للنفط في مناطق الجنوب، وأهمها مشروع مصفاة الجنوب لتكرير النفط، ومشروع استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة، مُعرّجًا على مدى أهمية هذه المشاريع وعلى ضرورة دعم نواب المنطقة الجنوبية لها والحصول على الميزانيات الكافية لكونها مشاريع ستحل المشكلات التي تعانيها المناطق التي يمثلونها وسيكون لهذه المشاريع حال تنفيذها مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي كبير .
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