صنع الله يستعرض مشاريع المؤسسة في مناطق الجنوب

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ، اليوم الأحد، اجتماعاً مع النائبة فاطمة أبوسعدة، سبها ، والنائبة نعيمة دلف، زليتن، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

تم خلاله بحث حزمة من المواضيع التي تهم المناطق التي تمثلها النائبتان وعدد من المواضيع الأخرى التي تهم الشأن العام ، حيث استعرضت النائبة فاطمة أبوسعدة، جملة من الصعوبات والمختنقات التي تعاني منها مناطق الجنوب، متمثلة في نقص الوقود وغاز الطهي وآخر المستجدات بخصوص مصفاة الجنوب ووحدة استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة ، إضافة إلى سوء أوضاع البنية التحتية بمدينة سبها ، وكذلك الجهود المبذولة في اتجاه المصالحة وبالأخص مدينة مرزق.

ومن جانبه استعرض صنع الله، مشاريع المؤسسة الوطنية للنفط في مناطق الجنوب، وأهمها مشروع مصفاة الجنوب لتكرير النفط، ومشروع استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة، مُعرّجًا على مدى أهمية هذه المشاريع وعلى ضرورة دعم نواب المنطقة الجنوبية لها والحصول على الميزانيات الكافية لكونها مشاريع ستحل المشكلات التي تعانيها المناطق التي يمثلونها وسيكون لهذه المشاريع حال تنفيذها مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي كبير .

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