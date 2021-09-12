المنفي يعقد اجتماعاً مع عميد بلدية أوجلة لحلحة المشاكل التي تواجه المدينة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الأحد، مع عميد بلدية أوجلة “أحمد يترون”، وعدد من أعضاء البلدية وأعضاء مجلسها الاجتماعي.

تناول الاجتماع مناقشة بعض المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بعض القطاعات بالبلدية، وكذلك العمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن جهته شدد “المنفي” على ضرورة الإسراع في حل كل المختنقات التي تعاني منها البلدية، وكذلك وضع حلول عاجلة لكل الإشكاليات التي تحول دون توفير الخدمات للمواطنين في أوجلة.

ومن جهة أخرى أشاد عميد وأعضاء البلدية والمجلس الاجتماعي بمساهمة المجلس مؤخراً في الإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية ودعوتهم للاستمرار في الإفراجات، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل ضمن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

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