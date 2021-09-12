صنع الله يدعو النواب لدعم مشاريع المؤسسة

دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، نواب المنطقة الجنوبية لدعم مشروعي مصفاة الجنوب لتكرير النفط، ومشروع استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله مع النائب عن مدينة سبها فاطمة أبوسعدة، والنائب عن مدينة زليتن نعيمة دلف، اليوم الأحد، بمقر المؤسسة بطرابلس، والذي أكد من خلاله على أهمية دعم المشاريع التنموية بالمنطقة الجنوبية، وتأمين الميزانيات الكافية لها لضمان المردود الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتعاني المنطقة الجنوبية من نقص حاد في المحروقات وغاز الطهي، الذي سجل أسعارًا قياسية نتيجة ضعف الإمدادات القادمة من مستودعات شمال البلاد، وتأثرها بالوضع الأمني.

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