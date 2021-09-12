“صنع الله” يُكلف شركة “ديلويت” بمراجعة شركتي مليتة والخليج العربي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عزمها تكليف شركة المراجعة المالية الدولية “ديلويت”، بمراجعة شركتي مليتة والخليج العربي للنفط.

جاء ذلك في لقاء جمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع ممثلين عن شركة “ديلويت” اليوم الأحد، بمقر المؤسسة بطرابلس تم فيه مناقشة الإجراءات اللازمة للقيام بمهمة المراجعة المالية لبعض الشركات النفطية، التابعة للمؤسسة، بالإضافة للاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وذلك لترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة وتطوير العمل بالقطاع النفطي وفق بيان المؤسسة على الفيس بوك.

يذكر أن شركة “ديلويت” كانت قد أشرفت على المراجعة المالية، لجناحي مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والبيضاء بتكليف أممي.

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