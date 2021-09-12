اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية تعقد اجتماعها الأول لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

عقد وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري فضل الله الشلوي اليوم الأحد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية وهذا لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، وبحضور مدير مصلحة النقل البري أحمد بووذن ومدير فرع ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية مرعي عقيلة.

حيث جاري انعقاد هذا الاجتماع في مقر الأمانة العامة للجامعة يومي 12 – 13 سبتمبر 2021 ، وتأتى هذه الاتفاقية تحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية.

كما أفاد موقع جامعة الدول العربية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية.

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