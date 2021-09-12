وزير المالية : نتوقع افراجات على عدد كبير من المرتبات قبل نهاية العام

طرابلس 12 سبتمبر 2021 ( وال )- قال وزير المالية ” خالد المبروك ” الأحد، إن تأخر اعتماد الميزانية العامة للعام المالي 2021؛ كان عائقًا وسببًا رئيسيًا وراء عدم تنفيذ كافة الإفراجات الجديدة .

وأوضح ” المبروك ” – خلال مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة ” – أنه تم تخصيص مبلغ مالي في ميزانية 2021 في حدود 700 مليون دينار، لتغطية الإفراجات الجديدة لموظفي الدولة الليبية، والمتوقع عددهم حوالي 58.287 موظف، إلا أن تأخر اعتمادها من قبل مجلس النواب حال دون توفير التغطية المالية لتلك الإفراجات .

وأضاف أن اجتماع مجلس رئاسة الوزراء السادس اليوم؛ تناول في بعض بنود جدول أعماله؛ موضوع الإفراجات المالية على موظفي الدولة، والمحالة من قبل لجنة الإفراجات بوزارة الخدمة المدنية؛ لعدد 17500 موظف يتبعون مصلحة الأحوال المدنية إلى وزارة المالية كدفعة أولى.

وأكد ” المبروك أن رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة ” طلب من وزارة المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء، الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بملف الإفراج عن مرتبات موظفي الدولة، وذلك حرصًا منه على صرف هذه الإفراجات لمستحقيها في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المبروك أن وزارته ستقوم بإتمام هذه الإجراءات من خلال إتمام عملية المطابقة والازدواجية، إضافة إلى النظر في الإجراءات المتبعة في وزارة المالية، ومن تم إحالة هذا الموضوع إلى مجلس رئاسة الوزراء؛ لتخصيص الأموال اللازمة لهذه الإفراجات.

وأشار وزير المالية إلى أن رئاسة الوزراء ووزارة المالية، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإفراجات عن مرتبات موظفي الدولة، مؤكدًا أنه قبل نهاية العام الجاري؛ ستكون هناك إفراجات على عدد كبير من المرتبات. (وال)

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