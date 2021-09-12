وزير المالية: تأخر اعتماد الميزانية عطل صرف الإفراجات المالية لـ58 ألف موظف

قال وزير المالية في حكومة الوحدة “خالد المبروك” خلال مؤتمر صحفي -الأحد- إن مجلس الوزراء ناقش خلال الاجتماع السادس العادي ملف الإفراجات المالية لأكثر من 58 ألف موظف تم إحالة أسمائهم من وزارة الخدمة المدنية ضمن قوائم الإفراجات.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة خصصت 700مليون دينار لملف الإفراجات و لم تستطيع تسييلها بسبب عدم اعتماد مجلس النواب للميزانية للعام 2021 م، مطالباً أصحاب القوائم التحلي بالصبر على الحكومة التي تعمل على إيجاد حل قبل نهاية العام -حسب وصف الوزير.

وأحالت وزارة الخدمة المدنية قبل نحو أسبوع 40 ألف اسماً يتبعون 300 وحدة إدارية لوزارة المالية من ضمن المفرج عن مرتباتهم بعد ما أنتهت اللجنة المالية من التحقق من إجراءاتهم الوظيفية إلى جانب أكثر من 17 الف موظف تم إحالة بياناتهم في المحلق 83 الخاص بمصلحة الأحوال المدنية.

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