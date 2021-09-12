صنع الله يناقش إمكانية سداد الديون المستحقة من قبل المؤسسة لشركة شلمبرجير ليبيا

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، مع مدير عام شركة شلمبرجير ليبيا مصطفى عجاج، في المقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس.

نوقش خلاله عدة مواضيع مشتركة، أهمها الوضع المالي الذي تمرّ به شركة شلمبرجير وإمكانية سداد الديون المستحقة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

حيث أكد صنع الله، على أن المؤسسة وشركة شلمبرجير شريكان في الإنتاج الذي لن يتحقق بدون شراكتهما، وأن المؤسسة تثمن تقديرَ شركة شلمبرجير للظروف غير العادية التي تمر بها، وانتظارها لتسديد ديونها، وأوضح أن المؤسسة قد تلقت وعدًا من رئيس الحكومة بتسييل الميزانيات المخصصة، مؤكدا على أنه بمجرد تسلم الميزانيات المطلوبة ستُسدَّد الديون فورًا باعتبارها ديونا مستردَّة وليست معدومة.

وأضاف عجاج، أن شركة شلمبرجير ستفتتح الأسبوع القادم معملا ضخماً في جامعة النجم الساطع ببلدية البريقة يحوي أجهزة حديثة، معرّجاً على أعمال الشركة في جامعتي طرابلس وبنغازي، ومؤكدًا استمرار أعمالها مستقبلًا في منطقة الواحات ومناطق الجنوب .

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