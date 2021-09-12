ديوان المحاسبة يبحث مشاكل القطاع الصحي بالمنطقة الجنوبية

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، سبل معالجة الصعوبات التي تُواجه القطاع الصحي بالمنطقة الجنوبية مع وزير الصحة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعمداء بلديات المنطقة الجنوبية.

وتركز الاجتماع الذي عُقد بمقر الديوان بالعاصمة طرابلس، حول الإجراءات التنفيذية المتعلقة بآليات شراء الخدمة ببعض المستشفيات في المنطقة الجنوبية، والبداية بمستشفى أوباري العام، بالإضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه مراكز العزل ببعض البلديات، إلى جانب متابعة آلية توزيع لقاحات العقارب والأفاعي وصيانة بعض المستشفيات بالمنطقة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مختصة تُمثل كافة الأطراف المجتمعة، تتولى التنسيق بين البلديات ووزارة الصحة لتحديد الإجراءات الفعلية اللازمة لمعالجة المشاكل المطروحة، وتنفيذ المقترحات ذات العلاقة وفق الحساب الرسمي للديوان على الفيس بوك.

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