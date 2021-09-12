مجلس الوزراء يعطي الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والإسكان والمرافق لتنفيذ عدة مشروعات.. تعرف على التفاصيل

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” أنه تم الشروع في إعطاء الإذن لمجموعة من العقود بمشروعات المواصلات والإسكان والتعمير، وكذلك فيما يخص مشروعات المواصلات هنك جملة من الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزارء اليوم وهي عدد من الطرق والإنشاءات والجسور للعمل على صيانتها.

وأضاف بالقول: بخصوص النظر من الحالة الإنشائية المتهالكة التي يعاني منها طريق السبيعة ” الهيرة” وبإعتباره طريق حيوي وبديل لعدد من الطرق الرئيسية، فقرر مجلس الوزارة الموافقة بمنح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالبدء في تطويره وصيانته، وكذلك أصدر تعليماته بالبدء في صيانة وإزالة الأجزاء المتضررة من جزر ال27، وكما تمت الموافقة بمنح التعاقد بتنفيذ لإنشاء جزر علوي عند المدخل الغربي لمدينة طرابلس بوابة الجبس، بالإضافة إلى تطوير وصيانة طريق نالوت بطول 300 كيلو متر، وتنفيذ ازدواج طريق الساحلي بطبرق امساعد بطول 130 كيلو متر، وإنشاء أربع جسور علوية بطريق الساحلي بمدينة مصراتة بتقاطع المدينة الرياضية وتقاطع كلية التقنية الطبية وتقاطع النقل التقيل وتقاطع المعهد الزراعي.

وكذلك مشروع إعادة تأهيل أوباري غات بطول 360 كيلو متر

ومشروع صيانة طريق أجدابيا جالو بطول 252 كيلو متر .

أما بخصوص مشروعات الإسكان والتعمير قال: قرر مجلس الوزراء منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بتعاقد مع اختلاف الشركات المصرية، وكذلك تشكيل لجنة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشاريع الطرق والبنى التحتية والمعتمدة بقرار 104 لسنة 2021، بالإضافة إلى أن هذه المشاريع منها: تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسبها بسعة 30 ألف متر مكعب كل يوم، وكذلك تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة أجدابيا بسعة 40 ألف متر مكعب لكل يوم، وتصميم وتنفيذ مجموعة من الجسور بمدينة بنغازي وقد تقرر منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق من أجل التعاقد مع المكاتب الهندسية المتخصصة لإنجاز أعمال حصر وإعداد جداول للقيام بصيانة المساكن الشعبية والبنية التحتية ببلدية تاورغاء.

وفي الختام تم منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق أيضاً من أجل تنفيذ جسر خرساني لتقاطع طريق الساحلي بطريق بير الأسطى ميلاد تاجوراء، وتصميم وبناء جسر خرساني عند تقاطع طريق الساحلي مع طريق الشط بمستشفى القلب تاجوراء.

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