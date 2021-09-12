أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية

اجتمع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اجتماعه العادي السادس لعام 2021م اليوم الأحد، حيث ناقش عدد من المواضيع والملفات الخدمية وتابع التطورات المتعلقة بجائحة كورونا.

كما استعرض رئيس الحكومة مجموعة من الملاحظات التي ابداها عدد من أعضاء مجلس النواب في جلسة الاستماع الأخيرة، وكذلك أبدى مجلس الوزراء استعداده لمراجعتها والاستجابة لها والتي من ضمنها وضع آلية عمل تحدد صلاحيات ومهام نواب رئيس الحكومة وتشكيل لجنة مختصة بالخصوص.

أما بخصوص موضوع الإفراجات فبناءًا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء قامت وزارة المالية بتخصيص مبلغ 700 مليون دينار لتضمينها في الميزانية، ولكن لعدم اعتماد الميزانية فلقد تأخرت عملية إتمام هذه الافراجات وتسييلها في حسابات الموظفين، كما تم في هذا الإطار تشكيل لجنة وزارة مشتركة تضم وزارات العمل والخدمة المدنية والمالية لدراسة ملفات الإفراجات ومدى صحتها من الناحية الفنية والتأكد من عدم الازدواجية.

كما وافقت وزارة الخدمة المدنية على استصدار قرار بإعتبار 23 حالة لمن فقدوا حياتهم أثناء تأدية الواجب شهداء للواجب وفق احكام القانون رقم 12 لعام 1991م.

ومن جهة أصدر مجلس الوزراء جملة من الاجراءات والقرارات لجهازي تنفيذ مشروعات المواصلات وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق للعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق وإنشاء جسور وصيانة أخرى، وكذلك تصميم وتنفيذ محطتي معالجة لمياه الصرف الصحي بسبها واجدابيا.

وتأكيداً على مبدأ الحكومة في دعم جهود المصالحة الوطنية ولرد الحقوق إلى أصحابها والعمل على رفع الظلم وجبر الضرر وتحقيق العدالة، قرر مجلس الوزراء الشروع في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات لبعض الشخصيات ممن انتفت فيهم مبررات فرضها وثبت في حقهم شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استناداً على السجلات العقارية.

وأشارت الحكومة في الاجتماع إلى اهتمام بالغ لجائحة كورونا، حيث قامت بتوريد ما يزيد عن مليوني جرعة لقاح، وكذلك افتتحت عدد من مراكز التطعيم، وعملت على الرفع من جاهزية عدد مراكز العزل، وتوفير احتياجاته واتخذت جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية للتصدي ولتحجيم انتشار هذه الجائحة الفيروسية، حيث انخفض متوسط حالات الوفاة إلى ما دون 2%، وبلغ إجمالي عدد المطعمين ضد الفايروس (الجرعة الأولى 1,201,793 الجرعة الثانية 120,514).

وكذلك أصدر مجلس الوزراء قرار بإنشاء مركز لبحوث الصحة الحيوانية والأمراض المشتركة، وكذلك الموافقة على تخصيص ما يلزم لتوفير الأعلاف والحبوب استعداداً لموسم الحرث، بالإضافة إلى حرص رئيس مجلس الوزراء على إيلاء فئة الشباب باهتمام مباشر، أطلق بالتنسيق مع وزارة الشباب عدد من البرامج والمشاريع التنموية الداعمة لهذه الفئة وعلى رأسها منحة الزواج التي تستهدف 50 ألف شاب وشابة على مستوى ليبيا, وقد بلغ عدد الذين تم قبول طلباتهم ما يزيد عن 402 زيجة، وانسجامًا مع هذا الدعم قرر مجلس الوزراء إنشاء المركز الوطني لإعداد القيادات الشابة لإعداد البرامج الخاصة بالشباب والرفع من كفاءتهم وتطويرها، كما تم الموافقة على نقل تبعية البرنامج الليبي للإدماج والتنمية من مجلس الوزراء لوزارة الشباب.

وفي الختام قام مجلس الوزراء بمعالجة الإشكال الحاصل نتيجة تعديل عملية الإنتخاب في الإنتخابات البلدية من خلال إقرار مجلس الوزراء بوضع لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية وتحديد النظام الانتخابي بنظام القائمة وتحديد آلياته.

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