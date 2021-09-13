الديوان يبحث الإجراءات المتعلقة بآليات شراء الخدمة ببعض المستشفيات في المنطقة الجنوبية

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” اليوم الأحد، مع نائب رئيس مجلس الوزراء “رمضان أبوجناح” ، وبحضور وزير الصحة وأعضاء من مجلس النواب وعمداء من بلديات المنطقة الجنوبية.

وتناول الاجتماع مناقشة الإجراءات التنفيذية لمقررات الاجتماع السابق والمتعلقة بآليات شراء الخدمة ببعض المستشفيات في المنطقة الجنوبية، والبداية بمستشفى أوباري العام، بالإضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه مراكز العزل ببعض البلديات، إلى جانب متابعة آلية توزيع لقاحات العقارب والأفاعي وصيانة بعض المستشفيات بالمنطقة.

وفي ختام الاجتماع تم التوافق على الإطار العام لكافة المقترحات، وكذلك تشكيل لجنة مختصة تمثل كافة الأطراف المجتمعة تتولى التنسيق بين البلديات ووزارة الصحة لتحديد الإجراءات الفعلية اللازمة لمعالجة المشاكل المطروحة وتنفيذ المقترحات ذات العلاقة .

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