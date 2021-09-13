“شلمبرجر ليبيا”: ملتزمون بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بمدير عام شركة “شلمبرجر ليبيا”، المهندس مصطفى عجاج، في مقر المؤسسة في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان، في الاجتماع، مسألة الديون المستحقة لشركة “شلمبرجر”، وإمكانية دفعها من قبل المؤسسة.

كما تم التطرق إلى المعمل الذي سيتم افتتاحه من قبل “شلمبرجر” في جامعة النجم الساطع في البريقة، والذي من المتوقّع أن يكون من أضخم وأحدث المعامل في المنطقة.

كما التزمت الشركة الأمريكية بإكمال دعمها للخدمات التعليمية في جامعات البريقة وطرابلس وبنغازي.

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