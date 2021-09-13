«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 13 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5199 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3272 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2466 دينار، والليرة التركية 0.5344 دينار، والدولار الكندي 3.5669 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2051 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2306 دينار، والدينار التونسي 1.62 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5062 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021: