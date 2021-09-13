بالخطوات… طريقة التسجيل في منظومة حجز اسطوانات الغاز شركة البريقة

منظومة حجز اسطوانات الغاز شركة البريقة، أعلنت شركة البريقة الليبية الاسبوع الماضي يوم الثامن من شهر سبتمبر الجاري عن بدء التسجيل في موقع منظومة حجر اسطوانات الغاز المنزلي للافراد و الجهات العامة عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

منظومة حجز اسطوانات الغاز شركة البريقة

وأعلنت شركة البريقة الليبية منظومة حجز اسطوانات الغاز عن اطلاق المنظومة للبدء في التسجيل في منظومة حجز اسطونات غاز الطهي ، ويمكن لجميع المواطنين الراغبين في التسجيل و حجر اسطوانات الغاز عبر استخدام الرقم الوطني الخاص، حيث يمكن لجميع المواطنين التسجيل من جميع المناطق الليبية في جميع انحاء ليبيا في المنطقة الشرقية و الغربية و الجنوبية لكل من مدينة طرابلس، بنغازي، مصراته، الزاوية، البيضاء، طبرق اجدابيا و الكفرة و غريان و سبها وجميع المدن والمحافظات الليبية من خلال من موقع شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لوزارة النفط الليبية ..

وقالت الشركة – عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك – إن الهدف من الخطوة؛ تكوين قاعدة بيانات لتحديد احتياجات السوق المحلي الفعلية؛ من أسطوانات الغاز الحديدية والبلاستيكية ذات عبوة 11 كجم، والتي هي بصدد إنهاء إجراء توريدها من الخارج خلال نهاية العام الحالي، وفقًا الأسعار التجارية المبنية على أسعار التكلفة وهامش التوزيع المعتمد.

وعن كيفية حجز اسطوانة غاز من منظومة حجز اسطوانات الغاز شركة البريقة لتسويق النفط، فعليك القيام ببعض الخطوات السهلة حتى يتم حجز اسطوانتك المنزلية بشكل صحيح للحصول على حجز اسطوانة غاز من منظومة شركة البريقة ، وإليكم خطوات حجز اسطوانة الغاز المنزلي عبر موقع شركة البريقة :

ــ إدخل على الموقع الرسمي لمنظومة حجز اسطوانات الغاز شركة البريقة من هنا

ــ قم بتعبئة معلوماتك الشخصية “رقم القيد، الرقم الوطني، الاسم، رقم الهاتف” في الخانة المخصصة لها.

ــ قم بإختيار منطقة التزويد الأقرب إلى منطقة سكنك حيث يتوفر حاليا في مناطق طرابلس و بنغازي و مصراته و الزاوية و السرير و طبرق و سبها .

ــ قم بإختيار نوع الاسطوانة بناء على حجمها حيث يتوفر اسطوانات 11 كجم حديدية و بلاستيكية .

ــ قم بتحديد الكمية التي تريد حجزها و الكميات المتوفرة من 1 إلى 3 اسطوانات.

ــ اضغط على أيقونة “تسجيل” وبذلك تكون قد انتهيت من الخطوات بشكل صحيح.

طريقة حجز اسطوانة غاز من منظومة شركة البريقة للجهات العامة

يمكن للشركات و الجهات العامة التسجيل في منظومة حجز اسطوانة الغاز بشكل سهل وحجز الكميات التي تحتاجها عبر منظومة حجز اسطوانات الغاز شركة البريقة الالكترونية على الإنترنت من خلال نافذة خاصة بها، وإليكم الخطوات الصحيحة للقيام بهذا الامر:

ــ قم بالدخول على موقع منظومة حجز اسطوانات الغاز شركة البريقة

ــ اختر من اعلى الصفحة ( الجهات العامة أو الشركات والقطاع الخاص ) .

ــ اكتب اسم الجهة و المندوب و الرقم الوطني و رقم هاتف المندوب في الخانة المخصصة لها

ــ قم بإختيار منطقة التزويد حيث يتوفر حاليا في مناطق طرابلس و بنغازي و مصراته و الزاوية و السرير و طبرق و سبها .

ــ قم بإختيار نوع اسطوانة الغاز حيث يتوفر اسطوانات 11 كجم حديدية و بلاستيكية .

ــ قم بتحديد الكمية التي تريد حجزها و الكميات المتوفرة مفتوحة حسب الاحتياج .

ــ اضغط على الأيقونة “تسجيل” وبذلك تكون قد انتهيت من الخطوات بشكل صحيح .

ويمكنكم التسجيل في المنظومة على الرابط التالي : مــن هـــنــا

https://bit.ly/3h9h2Kk