أسعار النفط العالمية ترتفع بعد إعصار «إيدا»

واصلت أسعار النفط الصعود، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في أسبوع، وذلك بسبب المخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية المتعلقة بالإعصار الذي ضرب البلاد.

وارتفعت أسعار النفط في ظل انتعاش بطيء في إنتاج الخام بخليج المكسيك بعد إعصار “إيدا”، فضلا عن توقعات بانخفاض احتياطيات الذهب الأسود.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فقد صعدت أسعار النفط اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوع محققة مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية نتيجة الأضرار الناجمة عن الإعصار إيدا وتوقعات بزيادة الطلب.

وارتفع خام برنت 48 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 73.40 دولار للبرميل في حين زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا (0.7 بالمئة) إلى 70.21 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة سجل الخامان أعلى سعر لهما منذ الثالث من سبتمبر.

ولا تزال منشآت إنتاج النفط، التي تمثل ما يقرب من نصف إنتاج الولايات المتحدة، في خليج المكسيك معلقة بعد أكثر من أسبوعين من إعصار “إيدا”، وذلك وفقا لبيانات من مكتب الولايات المتحدة لشؤون السلامة والبيئة.

وأشار خبراء بنك “غولدمان ساكس” إلى أن المشكلات التي تسبب بها الإعصار أدت إلى انخفاض المخزونات الأمريكية من النفط بنحو 30 مليون برميل، وقد يرتفع الانخفاض إلى 40 مليون برميل.

