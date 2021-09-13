مطار معيتيقة الدولي يوضح بشأن قيام السلطات التونسية بمنع دخول حاملي جواز السفر الليبي

أصدر مطار معيتيقة الدولي وعبر صفحته الرسمية بياناً توضيحياً بشأن قيام السلطات التونسية بمنع حاملي جواز السفر الليبي من الدخول لأراضيها، وكان المطار قد أعلن في وقت سابق مساء يوم الاحد عن قيام السلطات التونسية بمنع دخول حاملي جواز السفر الليبي لأراضيها باستثناء من لديهم إقامة سارية المفعول .

وأوضح المطار على الصفحة الرسمية أن عشرات المسافرين وبشكل يومي أكدوا رفض السلطات التونسية دخولهم لدولة تونس رغم استيفاء الشروط الخاصة بالبروتوكول الصحي.

واضاف المطار أن هذا الامر بدء منذ اتخاد قرار السلطات الليبية باغلاق الحدود بين البلدين بسبب طفرة الفايروس المتحور في تونس، مشيراً إلى أن المسافرين الليبيين يتم رفض دخولهم لتونس وفقاً لما ورد من خلال عدة مصادر من الشركات الناقلة والمواطنين، مؤكداً أن المطار لم يشر إلى قيام السلطات التونسية بإغلاق حدودها مع ليبيا.

وبين المطار ان الغرض من الاعلان لأن يتجنب المسافر الليبي السفر لتونس خلال هذه الفترة لتفادي الخسائر المادية ومشاق السفر ولحين وضع حل نهائي لهذا الامر من قبل الجهات الدبلوماسية بين البلدين.