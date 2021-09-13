رئيس الفريق الإستشاري للشؤون الإقتصادية تلتقي رئيس الشركة الليبية للموانئ

بنغازي 13 سبتمبر 2021 (وال) _ قامت رئيس الفريق الإستشاري التابع لوزارة الدولة للشؤون الإقتصادية السيدة (إنتصار عثمان الورفلي) بصحبة أعضاء الفريق، بزيارة إلى مقر الشركة الليبية للموانئ.

هذا واجتمعت رئيس الفريق مع رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن (يزيد بوزريدة) وأعضاء من مجلس الإدارة، وذلك للوقوف على إحتياجات ميناء بنغازي للتحول إلى منطقة تجارية حرة.

وأبدت استعدادها للتعاون مع رئيس الشركة لتوفير متطلبات المرحلة القادمة، مؤكدة على دعم وزارة الدولة للشؤون الإقتصادية لقرار تحويل ميناء بنغازي لمنطقة تجارية حرة.

وطالبت الورفلي أثناء اللقاء، بضرورة سرعة تفعيل القرار، وحث جهود رجال الشركة الليبية للموانىء على نهوضهم بهذا المرفق الحيوي. (وال _ بنغازي) ه أ / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال