مصلحة المطارات تناقش المخطط العام الذي تعتزم تنفيذه لمطار مصراتة الدولي

قامت مصلحة المطارات يوم أمس الأحد بعقد اجتماع ضم من طرف المصلحة كل من مدير عام مطار مصراتة الدولي ومدير إدارة المعايير ورئيس قسم جودة الخدمات ورئيس قسم التصميم والمواصفات مع شركة البريقة لتسويق النفط والغاز وبحضور مختصين من الإدارة المعنية بتزويد وقود الطائرات.

نوقش خلاله آلية التعاون بين الجانبين لحلحلة بعض المشاكل ومعوقات العملية التشغيلية بالمطارات ووضع الأسس والمعايير والضوابط اللازم توفرها بمستودعات التزود بوقود الطائرات، كما تم التطرق إلى المخطط العام الذي تعتزم المصلحة تنفيذه لمطار مصراتة الدولي بعد أن تم الترسية على إحدى الشركات المختصة في هذا المجال واحتياجات شركة البريقة من الخزانات بالمطار والقدرة الاستيعابية التصميمية الواجب أن تتوفر بالمطار لتلبية احتياجات شركات الطيران والخدمات الأرضية الأخرى.

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