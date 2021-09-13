الزناتي يبحث آلية البدء الفعلي في توطين العلاج بالداخل

عقد وزير الصحة علي الزناتي اليوم الإثنين 13 سبتمبر اجتماعاً مع مدراء المستشفيات والمراكز الطبية في كلًا من طبرق، بنغازي، مصراته، سبها وطرابلس، وبحضور مدير إدارتي الشؤون الطبية والشؤون العلاجية بوزارة الصحة، وديواني الوزارة في المنطقة الشرقية والجنوبية، وذلك للبدء الفعلي في توطين العلاج بالداخل.

تم خلاله مناقشة آلية البدء في تفعيل العلاج بالداخل، وتحديد المخصصات لكل المراكز ، وحث الزناتي مديري المراكز والمستشفيات بترشيح لجان يتم اعتمادها من قبل وزارة الصحة، مهمتها الإشراف على عملية توطين العلاج بالداخل.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة عدة ملفات صحية، كنقص امدادات الأدوية العامة والمستلزمات الطبية من جهاز الإمداد الطبي وكيفية معالجتها، وأيضاً عقود شراء الخدمة وتوطين العلاج بالداخل، وملف التدريب في الوزارة ومدى الإستفادة منها، كذلك الاستفادة من برامج وعقود العلاج بالداخل في تطوير ومراقبة أداء المراكز الطبية وسد العجز، ودور المراكز الطبية في دعم وتطوير المستشفيات القروية، لتخفيف الحمل وفلترة تحويل الحالات إليها، والتنسيق بين المراكز الطبية في تطوير النظام الصحي.

وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة المشاكل التي تعاني منها بعض المراكز ومن أهمها ما يعانيه مركز سبها الطبي من نقص في الامكانيات ، حيث وأعطى الوزير تعليماته المباشرة لتزويد مركز سبها بعدد من المستلزمات الطبية، وخاصة لمجابهة فيروس كورونا.

وفي الختام أكد الزناتي على ضرورة تفعيل ملف توطين العلاج بالداخل، والذي كان من أهم أولويات عمل الوزارة، والذي يسعى إلى إنهاء ملف العلاج بالخارج، ووضع حد للأموال التي تهدر وتخصص وتسيل وتصرف.

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